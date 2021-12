La definizione e la soluzione di: La ritrattazione in poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PALINODIA

Curiosità : La ritrattazione in poesia

la poesia popolare (e quindi romantica) al contrario di quella classica e mitologica, che fu definita dagli ambienti romantici "poesia dei morti" in quanto ... Significato palinodia

palinodìa s. f. dal gr. pa????d?a, comp. di p???? «di nuovo» e ? era stato affermato in una composizione precedente (il nome deriva dal titolo dell’ode Palinodia, in cui il poeta greco Stesicoro scagionava Elena da ogni colpa, mentre in un palino'dia s. f. lat. tardo palinodia, dal gr. palinoidía, comp. di pálin 'di nuovo' e oid? 'canto'. - 1. lett. composizione poetica in cui viene ritrattato quanto già affermato in una composizione precedente. 2. estens. scritto o discorso nel quale si ritrattano opinioni già professate Definizione Treccani

