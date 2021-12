La definizione e la soluzione di: Rito di bevute celebrative di vino nell antichità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LIBAGIONE

Curiosità : Rito di bevute celebrative di vino nell antichita

libagióne (ant. o letter. libazióne) s. f. dal lat. libatio -onis, , sopra o dentro la tomba. 2. scherz. Bevuta (per lo più abbondante) di vino e alcolici: festeggiarono l’avvenimento con allegre l.; aveva la voce rauca per le troppe libagioni. libagione liba'd?one s. f. dal lat. libatio -onis, lett. - 1. relig. offerta sacrificale di sostanze liquide vino, acqua, miele, latte, ecc. non com. libamento. 2. estens., scherz. bevuta per lo più abbondante di vino e alcolici fam. bicchierata, fam. trincata. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

