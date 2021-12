La definizione e la soluzione di: Il riso indiano dai chicchi lunghi e profumati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BASMATI

Curiosità : Il riso indiano dai chicchi lunghi e profumati

alimenti di base entravano in città. Il cancello era il più vicino al Canal Grande di Pechino-Hangzhou così grano e riso dalle pianure della Cina meridionale ... Significato basmati

Neologismi (2008) hiziki s. f. inv. Alga, vegetale marino commestibile proveniente ’insalata di alghe Hiziki, mentre tra i primi vale la pena di provare il riso basmati con verdure di stagione. (Corriere della sera, 21 luglio 1999, ViviMilano, p. 15) • Leggi sul Definizione Treccani

Altre definizioni con riso; indiano; chicchi; lunghi; profumati; La cassa di una chitarra che permette la riso nanza; Materia in cui si studiano Medioevo e riso rgimento; Rivela il griso u ai minatori; La salsiccia per fare il riso tto alla monzese; L indiano è il minore; Tempio indiano o cinese; Maestro spirituale indiano ; Isole dell’oceano indiano ; I chicchi di mais che si mangiano al cinema ing; È piena di chicchi ; Primi in chicchi ; Processo che rende scuri i chicchi di caffè; I lunghi biscotti nel tiramisù; lunghi bigné in Francia e Regno Unito fra; Lasciano lunghi solchi; lunghi bastoni; profumati ... per il Petrarca; Quelli da bagno sono profumati ; Un profumati ssimo fiore; Ha fiori viola e profumati ; Cerca nelle Definizioni