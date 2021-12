La definizione e la soluzione di: Riportare le parole di qualcun altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CITARE

Curiosità : Riportare le parole di qualcun altro

analoghi, di solito con il colloquiale "sputtanare": "Il signor X è stato sputtanato" (= outed) "dal suo ex amante". Chi fa outing su qualcun altro viene ... Significato citare

citare v. tr. dal lat. citare «chiamare, invitare», frequent. di ciere «muovere, far venire titolo dell’opera; c. un autore, farne menzione, o riportarne le parole. Per la frase scherz. citarsi addosso, v. addosso. ? Part. pres. citante, anche agg. e s. m. e f., chi o che citare v. tr. dal lat. citare 'chiamare, invitare', frequent. di ciere 'far venire a sé'. - 1. giur. a. chiamare in giudizio, proporre una domanda giudiziale contro qualcuno: c. dinanzi al tribunale; esser citato come debitore moroso ? denunciare, querelare. b. intimare ai testimoni di comparire a deporre nel giudizio Definizione Treccani

Altre definizioni con riportare; parole; qualcun; altro; riportare alla situazione di partenza; riportare dare un profitto; riportare le proprie stesse parole; Rallegrare, riportare felicità; Processo di creazione di nuove parole ; Riguardanti il significato delle parole in un testo; Amen... in due parole ; Modo di comunicare che non richiede parole ; Avvertire qualcun o di un pericolo: mettere in __; Si può esserlo nelle mani di qualcun o; A qualcun o piace caldo; Ogni tanto c’è qualcun o che... li ha visti; Tutt altro che pulito; Atto che inficia la validità di un altro atto; Tutt altro che astratto; altro nome della nutria; Cerca nelle Definizioni