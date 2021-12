La definizione e la soluzione di: Ripetizione d una parola cambiandone caso o genere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POLIPTOTO

Curiosità : Ripetizione d una parola cambiandone caso o genere

poliptòto (non com. polittòto) s. m. dal lat. tardo polyptoton, gr. p???pt?t??, neutro sostantivato dell’agg. p???pt?t?? «dai molti casi», comp. di p???- «poli-» e pt?t?? agg. verbale di p?pt? «cadere». – Figura retorica che consiste nel riprendere in frasi successive di un periodo una parola, di retorica e stilistica. Finestra di approfondimento Figure retoriche - Accumulazione caotica, coordinante, subordinante; adynaton o adinato; allegoria; allitterazione; allusione; anacoluto; anadiplosi ; ossimoro; paragone; parentesi; perissologia; personi?cazione o prosopopea; poliptoto o polittoto; polisindeto; preterizione; regressione; ripetizione; sillessi o sillepsi Definizione Treccani

