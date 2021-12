La definizione e la soluzione di: Ripara chi aspetta l autobus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PENSILINA

Curiosità : Ripara chi aspetta l autobus

Significato pensilina

pensilina s. f. der. di pensile. – Struttura generalmente a sbalzo, per lo più di ferro, acciaio o cemento armato, ma anche di servizio (o di rifornimento); la p. delle tribune dello stadio, dell’ippodromo. La pensilina può essere anche una struttura indipendente, chiusa su due o tre lati e sostenuta da CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA pensilina s. f. der. di pensile. - edil. struttura, posta spec. all'ingresso di locali pubblici o alla fermata di mezzi pubblici, per proteggere le persone dalla pioggia, dal sole e da altri agenti atmosferici ? tettoia. Definizione Treccani

