La definizione e la soluzione di: Rimuovere tramite rotazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SVITARE

Curiosità : Rimuovere tramite rotazione

sostanza, non rimuovere la zecca a mani nude. Così facendo si eviterà che la zecca rigurgiti, diminuendo notevolmente il rischio d'infezione. Tramite una pinzetta ... Significato svitare

svitare v. tr. der. di vite2, col pref. s- (nel sign. 4). – 1. di una cassa; s. il rubinetto, il tappo di una bottiglia. ? Part. pass. svitato, anche come agg.: un bullone svitato, una maniglia svitata. Per un’accezione partic., v. la voce. svitare der. di vite², col pref. s- nel sign. 4. - ¦ v. tr. 1. girare in senso inverso a quello di avvitamento: s. una vite allentare, togliere. avvitare, serrare, viti che li uniscono: s. il coperchio di una cassa sbullonare. avvitare. ¦ svitarsi v. intr. pron. di viti, bulloni e sim., diventare meno stretto allentarsi. avvitarsi Definizione Treccani

