La definizione e la soluzione di: Vi rimbalzano molti tiri nel basket.

Soluzione 9 lettere : TABELLONE

Curiosità : Vi rimbalzano molti tiri nel basket

Significato tabellone

tabellóne s. m. accr. di tabella. – 1. a. Grande tabella o tavola usata per affiggervi avvisi, comunicati, indicazioni varie, o anche manifesti e cartelli pubblicitarî: fissare alla parete, a un sostegno, a un palo, un t. per comunicazioni interne, il t. degli orarî, dei turni; t. per manifesti tabellone tabe'l:one s. m. accr. di tabella. - 1. grande tabella contenente informazioni varie: il t. dell'orario cartellone, prospetto, quadro, tavola. 2. manifesto pubblicitario cartellone, striscione. 3. gio. foglio di cartone su cui sono stampati i novanta numeri della tombola Definizione Treccani

