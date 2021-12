La definizione e la soluzione di: Un rifornimento... elettrico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RICARICA

Curiosità : Un rifornimento... elettrico

negli Stati Uniti a Los Angeles, dove sono disponibili 16 stazioni di rifornimento di idrogeno, e dal luglio 2009, 10 clienti hanno affittato la Clarity ... Significato ricarica

ricàrica s. f. der. di ricaricare. – 1. L’operazione di ricaricare, il fatto di venire ricaricato, e il modo o il dispositivo stesso con cui si attua: r. di un fucile, di un cannone; r. di un accumulatore; un orologio a r. automatica. 2. a. Ricambio contenente una nuova carica (per penne, ricarica ri'karika s. f. der. di ricaricare. - 1. il ricaricare un'arma: r. di un fucile ricaricamento, non com. ricarico. scaricamento. 2. estens. nuova carica per penne, stampanti, saponi liquidi e sim. ? RICAMBIO 4. Definizione Treccani

Altre definizioni con rifornimento; elettrico; E' utilizzata per il rifornimento in volo; I posti di rifornimento delle navi; Trasforma un segnale acustico in uno elettrico ; Un filo elettrico ; Il convoglio elettrico in miniatura; Un filamento elettrico ; Cerca nelle Definizioni