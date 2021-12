La definizione e la soluzione di: Ricoprono le fragole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ACHENI

Curiosità : Ricoprono le fragole

Significato acheni

soffióne s. m. der. di soffiare. – 1. In geologia, emissione continua, più . scient. Taraxacum officinale), così chiamata per il fatto che, alla maturazione dei frutti (achenî muniti di pappo), i peli dei pappi si espandono formando nell’insieme una sfera girasole d?ira'sole s. m. comp. di girare e sole pl. -i. - bot. pianta erbacea della famiglia delle composite Helianthus annuus, originaria dell'America Meridionale, con fusto robusto, foglie grandi, capolini con fiori gialli e acheni commestibili, dai quali si estrae un olio usato per l'alimentazione e per usi industriali lett. eliotropio, fiore Definizione Treccani

