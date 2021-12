La definizione e la soluzione di: Un ricercato cerca di sfuggirle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CATTURA

Curiosità : Un ricercato cerca di sfuggirle

detective Ntep spara a John ad un piede, John quindi per sfuggirle la tramortisce colpendola alla testa con uno scaffale di metallo, poi mette fuori gioco ... Significato cattura

cattura s. f. dal lat. captura, der. di capere «prendere, far prigioniero». – 1. dell’imputato disposta dall’autorità giudiziaria competente; con questa accezione, talora anche solo cattura: fare intendere al podestà ch’era il caso di spedir contro Renzo una CATEGORIA: MILITARIA cattura s. f. dal lat. captura, der. di capere 'prendere, far prigioniero'. - il catturare, il far prigioniero arresto, carcerazione, fermo, imprigionamento, incarcerazione, presa, di cani accalappiamento. affrancamento, liberazione, rilascio, scarcerazione. Definizione Treccani

