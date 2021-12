La definizione e la soluzione di: Restare in attesa, pazientare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASPETTARE

Curiosità : Restare in attesa, pazientare

tenta di placare le rimostranze degli scontenti, dicendo loro di pazientare in attesa di un eventuale passo falso di Conte. Il momento propizio arriva: ... Significato aspettare

aspettare v. tr. lat. exspectare «aspettare», incrociato con aspectare «guardare attentamente» si fa a.; i guai, le disgrazie non si fanno a.; prov., chi ha tempo non aspetti tempo, non ritardi l'azione, non perda le occasioni favorevoli. Modi fig.: a. il Messia, persona io aspètto, ecc.. - 1. essere con la mente e con l'animo rivolti a un figlio o un bambino essere incinta, fam. essere in stato interessante; farsi aspettare ritardare, tardare. 2. assol., procrastinare nel tempo il compimento di un'azione Definizione Treccani

