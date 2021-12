La definizione e la soluzione di: Rende leggero il volante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SERVOSTERZO

Curiosità : Rende leggero il volante

produce quello che viene chiamato il Red Tornado, causato dalla luce dei proiettili traccianti, mentre la piattaforma volante compie di notte cerchi concentrici ... Significato servosterzo

servostèrzo s. m. comp. di servo- e sterzo2. – Servomeccanismo, comandato dal volante di guida di un autoveicolo, il quale permette di moltiplicare la coppia di forze applicata dal conducente al volante per rendergli più agevole la rotazione degli assi delle ruote; è costituito, in genere, da un Definizione Treccani

Altre definizioni con rende; leggero; volante; Lasciare o arrende rsi; In cima alla torta, per rende rla più bella; Il Bubù... che sorprende i bambini; Agire in maniera buffa o imbarazzante: rende rsi __; È leggero quello di mais; Pratico e leggero ; Un leggero tocco dato con il dito sulla guancia in segno di saluto; Un corpetto leggero usato in passato dalle donne; Si suona nel traffico premendo sul volante ; Il volante della bicicletta; Verbo da idrovolante ; Una slitta con il volante ; Cerca nelle Definizioni