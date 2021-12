La definizione e la soluzione di: Relativo a prodotti come trucchi, smalti e profumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COSMETICO

Curiosità : Relativo a prodotti come trucchi, smalti e profumi

Naturalis Historia, abbondarono di trucchi, oli e profumi. Sempre Plinio racconta di come Poppea facesse uso smodato a fini cosmetici di latte d'asina, ... Significato cosmetico

cosmètico agg. e s. m. dal gr. ??sµ?t???? agg., ??sµ?t???? s. neutro, der. di ??sµ?s??: , emolliente, tonificante, eutrofizzante, assorbente, coprente: l’industria dei c.; fare uso di cosmetici; negozio di cosmetici; riesce a mantenere l’aspetto giovanile a forza di CATEGORIA: MODA cosmetico ko'zm?tiko dal gr. kosmetikós, agg., der. di kosméo 'adornare' pl. m. -ci. - ¦ agg. che serve a curare la bellezza fisica estetico. ¦ s. m. prodotto atto a conservare o accrescere la bellezza del corpo e del viso prodotto di bellezza. ? crema, pomata. ? lett. belletto, make CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA Definizione Treccani

