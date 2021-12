La definizione e la soluzione di: Relativo al Giappone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NIPPONICO

Curiosità : Relativo al Giappone

dell'Asia orientale. Situato nell'oceano Pacifico, il Giappone è limitato a ovest dal mar del Giappone, a nord dal mare di Ochotsk, a est dall'oceano Pacifico ... Significato nipponico

nippònico agg. der. di Nippon , nome – Del Giappone (sinon. quindi, più letter., di giapponese): la civiltà, l’arte n.; o relativo al Giappone: studî n. (v. anche iamatologia). Come sost., i Nipponici, i Giapponesi. nipponico ni'p:?niko agg. der. di Nippon, nome ufficiale, dal sec. 7° d. C., del Giappone; 'paese dell'origine del sole', cioè 'del sol levante' pl. m. -ci, lett. - del Giappone: la civiltà n. giapponese. Definizione Treccani

Altre definizioni con relativo; giappone; relativo ai bambini o a loro rivolto; Intrigo, ad esempio relativo alle elezioni; relativo a laghi e stagni; relativo a un particolare ambito, non generico; Noto brand giappone se di elettronica di consumo; L Issei giappone se a cui è dedicato un asteroide; Tecnica giappone se per piegare la carta; Il grido dei kamikaze giappone si gia; Cerca nelle Definizioni