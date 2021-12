La definizione e la soluzione di: Relativo ai bambini o a loro rivolto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INFANTILE

Curiosità : Relativo ai bambini o a loro rivolto

cartone animato britannico rivolto ai bambini in età pre-scolare. Creato nel 2014 da Grant Orchard è stato prodotto da Studio AKA. A livello internazionale ... Significato infantile

infantile agg. dal lat. tardo infantilis, der. di infans -antis da allora anziché dar luogo, secondo il processo evolutivo, a tratti più conformi alla mutata età del soggetto. ? Avv. infantilménte, in modo infantile: comportarsi, ragionare infantile agg. dal lat. tardo infantilis, der. di infans -antis 'infante'. - 1. relativo all'infanzia o che è proprio dell'infanzia: l'età i.; letteratura i. bambinesco, fanciullesco, lett. infante. 2. estens., spreg. di atteggiamenti, discorsi e sim. che, in un adulto, rivelano Definizione Treccani

Altre definizioni con relativo; bambini; loro; rivolto; relativo al Giappone; Intrigo, ad esempio relativo alle elezioni; relativo a laghi e stagni; relativo a un particolare ambito, non generico; Il Bubù... che sorprende i bambini ; 4 in un gioco per bambini ... e 26 in Svizzera; Il suono del treno... per i bambini ; Cantano i bambini : __ tondo, casca il mondo; Cornelia fu la loro madre; A Treviso, sul Cagnan Grando, c è la loro festa; Il loro ospedale fu concepito da Brunelleschi; Le loro sedute sorvolano distese di neve; Un appellativo formale rivolto al rettore; Colui a cui è rivolto il discorso; Lo è un progetto rivolto al bene del prossimo; Le acquistano i rivolto si; Cerca nelle Definizioni