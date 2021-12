La definizione e la soluzione di: Relativa alla stagione più calda dell anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ESTIVA

Curiosità : Relativa alla stagione piu calda dell anno

Mason (stagioni 1-4, guest star stagione 5), interpretato da Cody Kearsley, doppiato da Federico Talocci. Compagno di scuola e della relativa squadra ... Significato estiva

estivo agg. dal lat. aestivus, der. di aestus -us «calore, temporali e.; abbigliamento e.; Se lamentar augelli, o verdi fronde Mover soavemente a l’aura estiva S’ode (Petrarca); che avviene o si fa d’estate: vacanze e., villeggiatura e camiciola kami't??la s. f. dim. di camicia. - abbigl. camicia estiva leggera con collo aperto ? canottiera, corpetto, maglietta, top. Definizione Treccani

