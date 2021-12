La definizione e la soluzione di: Il regno dei cieli nel Medioevo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMPIREO

Curiosità : Il regno dei cieli nel Medioevo

apostoli messi insieme, non fu a lei, ma a loro, che il Signore affidò le chiavi del Regno dei cieli"". Una figura importante viene considerata nella letteratura ... Significato empireo

empìreo (ant. empìrio, ant. e poet. empiro) agg. e empyrius, gr. ?µp????? «infiammato, ardente», der. di p?? «fuoco». – Cielo e., o assol. empireo, nella cosmologia medievale, cielo di luce spirituale e sede dei beati, che avvolge empireo em'pireo dal lat. tardo empyrius, gr. empýrios 'infiammato, ardente', der. di pyr 'fuoco'. - ¦ s. m. la sede dei beati alto dei cieli, cielo, paradiso, regno dei inferno. ¦ agg., lett. divino e beato come il cielo empireo celeste, celestiale, divino, paradisiaco, sublime. Definizione Treccani

