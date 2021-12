La definizione e la soluzione di: Regione dei canederli e dello sguazet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRENTINO

Curiosità : Regione dei canederli e dello sguazet

Significato trentino

trentino1 s. m. der. di trenta. – In numismatica, t. ducale, moneta milanese del valore di 30 denari, del tempo di Galeazzo Maria Sforza (sec. 15°). agg. dal lat. Tridentinus, der. di Tridentum, nome lat. della città di Trento. - di Trento, solo in certe locuz. storiche e geografiche: Concilio T.; Venezia T. trentino. Definizione Treccani

