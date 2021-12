La definizione e la soluzione di: Regina spagnola sposata con Ferdinando d Aragona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ISABELLA

Curiosità : Regina spagnola sposata con Ferdinando d Aragona

del Campo, 26 novembre 1504), è stata regina di Castiglia e León dal 1474 al 1504, regina consorte di Aragona, Sicilia, Valencia, Sardegna, Maiorca e ... Significato isabella

i?abèlla1 agg. e s. m. dal fr. isabelle, e questo dal nome proprio femm. dorato; un tessuto, una camicetta i., o colore isabella (e, come s. m., un i. chiaro, tingere in isabella). Grigio isabella, varietà di colore del mantello equino che risulta dalla Definizione Treccani

