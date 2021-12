La definizione e la soluzione di: La regina a cui Livingstone dedicò le note cascate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VITTORIA

Curiosità : La regina a cui Livingstone dedico le note cascate

Significato vittoria

vittòria s. f. dal lat. victoria, der. di vincere «vincere», part. pass. victus. !, esclamazione e grido di giubilo di chi ha vinto, di annuncio e di esaltazione della propria vittoria; avere la v. in pugno, o più raram. in mano, essere sul punto di vincere, o CATEGORIA: MILITARIA vittoria vi't:?rja s. f. dal lat. victoria. - 1. il risultare superiore in una competizione, in una guerra, in una gara sportiva: riportare una v. affermazione, , sconfitta. débâcle, disfatta, resa, rotta. ? Espressioni: fig., cantare vittoria proclamarsi o ritenersi vincitore entusiasmarsi, esultare, gioire, giubilare, fam Definizione Treccani

Altre definizioni con regina; livingstone; dedicò; note; cascate; regina che può esser colta; Ecuba ne era la regina ; La regina di Frozen - Il regno di ghiaccio; Una regina longobarda; Verdi gli dedicò la sua celebre Messa da requiem; Virgilio dedicò un poema alle sue gesta; Elton John la dedicò a Lady D Candle in __ ing; Virgilio gli dedicò un poema; Annotazioni prese a lezione note di biasimo; Segno trasparente di autenticità nelle banconote ; Una delle opere più note di Thomas Hobbes; Si vede nelle banconote ; Forma le cascate ne di Tivoli; Le sei cascate del Nilo; Forma le imponenti cascate di Sciaffusa; La località termale con le cascate del Mulino; Cerca nelle Definizioni