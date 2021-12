La definizione e la soluzione di: Recipiente da tavola, piano o fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIATTO

Curiosità : Recipiente da tavola, piano o fondo

(nell'angolo diametralmente opposto), le varie posate logore contenute in un recipiente di legno e, soprattutto, la stampa di un Crocefisso. Si tratta questo ... Significato piatto

piatto1 agg. lat. *plattus, dal gr. p?at?? «largo»; nel sign. 5, è tratto da le facciate p., prive di chiaroscuri e di decorazioni, tutte uguali; una barca a fondo piatto; un cappello p., di forma schiacciata. Anche di superficie che non sia del tutto piana piatto¹ agg. lat. ?plattus, gr. platýs 'largo'. - 1. a. che presenta una superficie senza avvallamenti o rilievi e ? PIANO¹ agg. 1. a. b. presenta concavità né convessità e ? PIANO¹ agg. 2. ? Espressioni: fig., gerg., piedi piatti ? PIEDIPIATTI. 3. fig. privo di vivacità o di originalità: uno stile p Definizione Treccani

Altre definizioni con recipiente; tavola; piano; fondo; Un recipiente del barman; Un recipiente a forma di tronco di cono; recipiente ... pirandelliano; Passato da un recipiente a un altro; Ha simbolo Ca sulla tavola degli elementi; Si dispongono in tavola ; tavola to da schermidori; Va in tavola col pepe; Un altopiano della Tripolitania; I... denti del piano forte; Grand _ Chromatique, brano per piano forte di Liszt; Appartamento sito all'ultimo piano del palazzo; Parlottare sommesso di sottofondo ; Composto da fondo tinta, cipria, rossetto..; Ama andare... a fondo ; Scavo lungo e profondo ; Cerca nelle Definizioni