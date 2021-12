La definizione e la soluzione di: Realizzatore materiale di un delitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESECUTORE

Curiosità : Realizzatore materiale di un delitto

devono enunciare nell'ordine il nome del colpevole, il luogo del delitto e l'arma del delitto. Nelle diverse stagioni della serie si possono apprezzare numerosi ... Significato esecutore

e?ecutóre s. m. dal lat. exsecutor -oris, der. di autore); al plur., parlando di uno spettacolo d’opera o di un concerto vocale-strumentale, sono detti esecutori i componenti dell’orchestra: molti applausi agli interpreti e agli esecutore ezeku'tore s. m. dal lat. exsecutor -oris, der. di exsequi 'eseguire' f. -trice. - 1. chi esegue: e. degli ordini; l'e. materiale di un delitto; e. testamentario ? agente, non com. attuatore, curatore. 2. a. chi esegue una sentenza di morte boia, carnefice, giustiziere. b. Definizione Treccani

