La definizione e la soluzione di: Razza di cane irlandese con il pelo rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SETTER

Curiosità : Razza di cane irlandese con il pelo rosso

Il cane da ferma tedesco a pelo corto o Deutsch Kurzhaar o bracco tedesco è una razza canina di origine tedesca, riconosciuta dalla FCI (Standard N. 119 ... Significato setter

s. m. dall’ingl. setter ‹sètë›, der. di (to) set «fermarsi». – Razza di cane da caccia e da ferma della Gran Bretagna, con pelo lungo, morbido e ondulato, che forma una ricca frangia sulle zampe anteriori, le natiche e la coda; tra le varietà più diffuse il s. inglese, con pelame bianco a macchie Definizione Treccani

