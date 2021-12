La definizione e la soluzione di: Il rapporto di subordinazione e supremazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GERARCHIA

Curiosità : Il rapporto di subordinazione e supremazia

e organizzazione delle cose, implicante un reciproco rapporto di supremazia e subordinazione di tipo piramidale. Diversi campi usano la parola in modi ... Significato gerarchia

gerarchìa s. f. dal gr. tardo ?e?a???a; v. gerarca. – 1. senso concr., al plur., le persone stesse che ricoprono i diversi gradi nell’ordinamento gerarchico: le massime g. ecclesiastiche; le alte g. militari; alla presenza di tutte le g gerarchia d?erar'kia s. f. dal gr. tardo hierarkhía, der. di hierárkhes. - 1. rapporto di subordinazione e supremazia in organismi civili, militari e religiosi: g. al plur., le persone che ricoprono i gradi più elevati in un ordinamento gerarchico: le g. militari fam. big, fam. boss, fam. capoccioni, spreg. caporioni, fam. grossi Definizione Treccani

