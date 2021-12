La definizione e la soluzione di: Un rapace come lo smeriglio o l astore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPARVIERO

Curiosità : Un rapace come lo smeriglio o l astore

falchi o altri uccelli rapaci per catturare prede, solitamente altri uccelli. Come altre tipologie di caccia, anche questa è oggi praticata come hobby ... Significato sparviero

sparvièro (o sparvière; ant. sparavière e sparavièri) . pellegrino), lo smeriglio (s. smeriglio). c. In funzione di agg. (f. -a), letter., da sparviero, quindi audace e rapace a un tempo: il suo piglio di ardito e spicciativo furfante CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN ulula 'ulula s. f. dal lat. ulula, der. di ululare 'ululare'. - 1. lett. rapace notturno degli strigiformi con occhi grandi e becco ricurvo ? barbagianni, gufo. 2. zool. uccello strigiforme diffuso nelle regioni subartiche civetta sparviero. Definizione Treccani

