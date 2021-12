La definizione e la soluzione di: È rampante in un libro di Italo Calvino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BARONE

Curiosità : e rampante in un libro di Italo Calvino

Il barone rampante è un romanzo di Italo Calvino scritto nel 1957, secondo capitolo della trilogia araldica I nostri antenati, formata inoltre da Il visconte ... Significato barone

baróne1 s. m. forse dal germ. *baro «uomo libero» (sacibarones nella il b. della casa (Verga). Con tale sign. fu anticam. anche titolo di santi: ecco il barone Per cui là giù si vicita Galizia (Dante), s. Giacomo, venerato a Compostela in Galizia; a barone ba'rone s. m. forse dal germ. ?baro 'uomo libero'. - 1. stor. titolo nobiliare medievale, proprio di coloro che avevano ricevuto il feudo direttamente dal re ? feudatario, nobile, patrizio, signore. > b., visconte, conte, marchese, duca, principe. 2. spreg. chi, per la sua Definizione Treccani

