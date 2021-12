La definizione e la soluzione di: Un ramo di pianta... liturgico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STOLONE

Curiosità : Un ramo di pianta... liturgico

calendario liturgico del rito romano essa è detta anche domenica De Passione Domini (della passione del Signore). Prima della riforma liturgica, invece, ... Significato stolone

stolóne1 s. m. accr. di stola. – 1. Paramento liturgico (abolito nel 1960), più lungo della stola ordinaria, indossato in sostituzione della dalmatica nelle messe solenni del tempo di Avvento e di Quaresima. 2. Il fregio, spesso ricamato, di seta e d’oro, che adorna il piviale, sul davanti, dalle chiesa Edifici ecclesiastici e tipi di chiese - 1. Abbazia o badia; basilica maggiore o arcibasilica, minore; battistero; cappella, cappelletta; cattedrale o duomo; cenobio o monastero; certosa; chiesa ; pazienza; pianeta; piviale; rocchetto; saio; sandali; scapolare; sottana; stola; stolone; succintorio; tiara o triregno; tunica. Persone - Abate; amministratore apostolico Definizione Treccani

Altre definizioni con ramo; pianta; liturgico; In quello di Carlo V non tramo ntava mai il sole; Lamina verde che sta sul ramo e cade in autunno; La fiamma di Piramo ; ramo scelli secchi; La pianta detta orecchie di elefante; pianta erbacea nota anche come giglio africano; pianta dai fiori bianchi e azzurri spina in greco; Lanciato alle Olimpiadi usato per pianta re chiodi; Canto liturgico che precede un salmo; Un commiato liturgico ; Paramento liturgico cristiano usato in processione; Il vaso in cui brucia l'incenso liturgico ; Cerca nelle Definizioni