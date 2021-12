La definizione e la soluzione di: Rami di salici usati per sedie e cestini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIMINI

Curiosità : Rami di salici usati per sedie e cestini

usati per scrivere piccoli testi formulaici: alla nascita dell'Impero, vennero standardizzati, usati per la burocrazia e scritti su pezzi di seta e listelli ... Significato vimini

césta s. f. lat. cista, gr. ??st?. – 1. a. Sorta di grande paniere, in forma di parallelepipedo rettangolo o anche diversa, intessuto di vimini o di strisce di castagno o di salici, che può servire per varî usi, ma spec. CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA cesta 't?esta s. f. lat. cista, gr. kíste. - 1. a. contenitore di forma varia, in vimini o in stecche di castagno o salice, a volte fornito di coperchio: c. per il teatr. contenitore del corredo di scena ? baule, valigia. 3. aeron. parte dell'aerostato che alloggia apparecchiature e equipaggio, spec. quando è di vimini navicella. Definizione Treccani

