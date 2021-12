La definizione e la soluzione di: Raccontare, esporre una vicenda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NARRARE

Curiosità : Raccontare, esporre una vicenda

capitoli, in cui Hermann Hesse può esporre (con la bocca di Narciso) la sua filosofia dopo aver terminato di raccontare i fatti. Il contrasto fra natura ... Significato narrare

narrare v. tr. dal lat. narrare, affine a gnarus «consapevole». – Esporre o rappresentare, salmo 18). ? Part. pres. narrante, anche come agg. e s. m. e f., che o chi narra; in partic., nel linguaggio della critica letteraria, io narrante, locuz. con cui viene indicato il dal lat. narrare, affine a gnarus 'consapevole'. - ¦ v. tr. far conoscere, a viva voce o con scritti o altri mezzi, vicende, situazioni, fatti e sim., anche assol. e seguito esplicita o interrogativa indiretta introdotta da come: n. una storia; n. con brio; si narra che in quel tempo ; vi narrerò come fece a liberarsi ant. contare, descrivere Definizione Treccani

