La definizione e la soluzione di: Quotidiano milanese cattolico fondato nel 68. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AVVENIRE

Curiosità : Quotidiano milanese cattolico fondato nel 68

fondazione sino al 1983 il Giornale nuovo) è un quotidiano a diffusione nazionale fondato a Milano nel 1974 da Indro Montanelli, il quale lo diresse ininterrottamente ... Significato avvenire

avvenire1 agg. e s. m. dalla locuz. a venire, invar. – 1. agg. qualche volta a fantasticare sul suo a. (Manzoni); Il mondo è bello e santo è l’avvenir (Carducci); spesso con inclusa l’idea di benessere, di prosperità: ha assicurato l’a. ai avvenire¹ grafia unita della locuz. a venire, invar. - ¦ agg. che deve venire: nel tempo a. futuro, prossimo, venturo. passato, trascorso. ¦ s. m., solo al sing. ciò che deve venire: l'a. è ignoto domani, futuro, poi. ieri, passato. Definizione Treccani

Altre definizioni con quotidiano; milanese; cattolico; fondato; Un informatore quotidiano ; The Wall Street __ quotidiano USA; Diffuso quotidiano d'oltralpe; Il quotidiano ... più diffuso; Marchio milanese di biciclette da corsa; Il santo... di un noto carcere milanese ; Piazza milanese presso via Vittorio Emanuele; Squadra di calcio milanese ; Il nome del tredicesimo Papa cattolico ; La loro unzione è un sacramento cattolico ; cattolico libanese; Un cristiano non cattolico ; fondato , imperniato; fondato su due principi; Noto marchio cult di orologi fondato a Firenze; Un uomo ricco sfondato ; Cerca nelle Definizioni