La definizione e la soluzione di: Il Quentin che ha diretto Le iene e Kill Bill. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TARANTINO

Curiosità : Il Quentin che ha diretto Le iene e Kill Bill

ripresa è stata usata in molti suoi film, come Le iene, Pulp Fiction, Dal tramonto all'alba (solo sceneggiatura), Jackie Brown, Kill Bill: Volume 1, Kill Bill: ... Significato tarantino

tarantino (o tarentino) agg. e s. m. (f. -a) dal lat. Tarentinus, greca e la sua entrata nell’alleanza romana; la popolazione t., il dialetto tarantino. Come sost., abitante, originario o nativo di Taranto. ? La variante tarentino è soprattutto Definizione Treccani

