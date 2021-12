La definizione e la soluzione di: C è quello di senape in una parabola cristiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GRANELLO

Curiosità : C e quello di senape in una parabola cristiana

contiene parabole di Gesù non presenti negli altri. Per esempio, due parabole tra le più celebri, la parabola del figlio prodigo e la parabola del buon ... Significato granello

granèllo s. m. dim. di grano (pl. -i; nell’uso tosc., o con valore collettivo, anche , un g. di riso. Anche il seme di alcuni frutti e legumi, nella locuz. frutta a granella (in contrapp. a quelle con nòcciolo), le pere, mele e sim., perché contengono i semi in CATEGORIA: ALIMENTAZIONE gra'n?l:o s. m. dim. di grano pl. -i; tosc. o con valore collettivo, le granella. - 1. seme o frutto tondeggiante di grano, cereali e sim.: un g. di riso chicco, grano, granulo, di uva acino, di frutta seme. 2. estens. a. qualunque cosa assai piccola, spec. se tondeggiante: un Definizione Treccani

