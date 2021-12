La definizione e la soluzione di: Quello a secco era costruito per confinare i campi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MURETTO

Curiosità : Quello a secco era costruito per confinare i campi

comune del Lazio a confinare con le Marche; confina con Arquata del Tronto, che a sua volta è l'unico comune delle Marche a confinare con il Lazio. Situata ... Significato muretto

saltare v. intr. e tr. lat. saltare, intens. di salire «saltare» (supino saltum). con varî giochi (Sannazzaro). 6. tr. a. Superare per mezzo di un salto: s. una siepe, un muretto; s. il fosso (anche fig., v. fosso, n. 1 a); s. l’ostacolo, nell’atletica leggera e CATEGORIA: MILITARIA – ALIMENTAZIONE scavalcare der. di cavalcare, col pref. s- nelsign. 3 per il tr. e 1 per l'intr. io scavalco, tu scavalchi, ecc.. - ¦ v. tr. 1. gettare giù da cavallo, sbalzare , andare oltre, detto di persona o, anche, di strada, ponte e sim.: s. il muretto, un fossato; una strada, un sentiero che scavalca la collina oltrepassare, superare. 3. a Definizione Treccani

