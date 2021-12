La definizione e la soluzione di: Quello di Sant Ignazio è sul colle di Sant Elia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORTINO

Curiosità : Quello di Sant Ignazio e sul colle di Sant Elia

Coordinate: 39°11'42.3?N 9°08'16.32?E? / ?39.195083°N 9.137866°E39.195083; 9.137866 Sant'Elia è uno dei quartieri di Cagliari. Il quartiere, il più meridionale ... Significato fortino

fortino s. m. dim. di forte2. – Piccolo forte, in terra, in muratura, in cemento armato o metallico, costruito generalmente in zona di guerra coloniale o di guerriglia, e armato di solito con armi automatiche e artiglierie di piccolo calibro. CATEGORIA: MILITARIA postazione posta'tsjone s. f. der. di postare. - 1. milit. luogo riparato e difeso in cui si collocano armi: p. di truppa; p. di mitragliatrici fortino, ridotta, ridotto. ? base. 2. qualunque posizione prefissata posto. Definizione Treccani

Altre definizioni con quello; sant; ignazio; colle; sant; elia; quello di Merck è medico; In edilizia, quello del cassone è di lamiera; C è quello antrale e quello linfatico; quello di Salomone è la stella a sei punte; Il sant o protettore dei single; Il sant o di tutti gli innamorati; Mezzo pesant e utile al trasporto merci su strada; L insieme di Padre, Figlio e Spirito sant o; Antica località spagnola che ricorda un sant'ignazio ; Designazio ne ad una carica; Indignazio ne, disprezzo; Designazio ne, incarico; colle gamento di pezzi del puzzle complementari; colle gata al pc, usa cartucce di inchiostro; Le studia e colle ziona il numismatico; Come un colle gio per sole ragazze; Il sant o protettore dei single; Il sant o di tutti gli innamorati; Mezzo pesant e utile al trasporto merci su strada; L insieme di Padre, Figlio e Spirito sant o; Il Parlamento israelia no; __ Refaeli, modella israelia na; elia s: scrisse Auto da fé; Un porto israelia no; Cerca nelle Definizioni