La definizione e la soluzione di: Quello rosso di Piet Mondrian è nel museo dell Aia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALBERO

Curiosità : Quello rosso di Piet Mondrian e nel museo dell Aia

– "Mondrian" rimanda qui. Se stai cercando il software, vedi Mondrian (software). Pieter Cornelis Mondriaan, meglio conosciuto come Piet Mondrian (Amersfoort ... Significato albero

àlbero1 (region. àlbaro o àrbore) s. m. , pioppo bianco; nell’uso ant., pioppo in genere: fra gli strabocchevoli balzi, surgeva d’alberi, di querce, di cerri e d’abeti un folto bosco (Boccaccio); tavole di legname d albero 'albero s. m. lat. arbor -oris. - 1. bot. pianta perenne legnosa ? pianta. 2. fig. prospetto che mediante ramificazioni indica rapporti di derivazione grafico, grafo. ? Espressioni: albero genealogico 1. schema che rappresenta la successione di generazioni di una famiglia ? discendenza, genealogia. 2. filol Definizione Treccani

