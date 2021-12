La definizione e la soluzione di: Quello Rosso s intende di enogastronomia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GAMBERO

Curiosità : Quello Rosso s intende di enogastronomia

agresti, culturali o ricreative. Il tutto al fine di cogliere quella specificità del territorio (enogastronomia, storia, artigianato, natura, arte, archeologia) ... Significato gambero

gàmbero s. m. lat. cammarus, lat. tardo cambarus, dal gr. ??µµa???. di mare (o lupicante o astice), della famiglia degli omaridi ( Homarus vulgaris), distinto dal gambero di fiume per le maggiori dimensioni, che abita i fondi rocciosi ed è oggetto CATEGORIA: ALIMENTAZIONE gambero 'gambero s. m. lat. cammarus, lat. tardo cambarus, dal gr. kámmaros. - 1. zool. nome di varie specie di crostacei decapodi ? gamberello, gamberetto, nella composizione lasciatura, pesce. ? omissione. ? gambero barbuto o imperiale zool. spannocchio. ? gambero di fiume zool. astaco. ? gambero di mare zool. astice CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con quello; rosso; intende; enogastronomia; quello da terra è un esercizio di powerlifting; C è quello ferroviario e quello funebre; quello rosa è un francobollo molto raro; Cimitero militare come quello di Redipuglia; Un grosso pelo animale; Il mio grosso __ matrimonio greco, film del 2002; Con rosso e verdone in un film di Carlo Verdone; Simile all ape ma più grosso ; Fraintende re, prendere un abbaglio; S intende di partita doppia; Si intende di pietre preziose; intende re il significato; Cerca nelle Definizioni