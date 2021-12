La definizione e la soluzione di: Quello di Merck è medico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANUALE

Curiosità : Quello di Merck e medico

Merck Serono è la divisione biofarmaceutica di Merck, gruppo globale specializzato in prodotti innovativi e ad alta tecnologia, nei settori chimico e ... Significato manuale

manüale1 agg. e s. m. dal lat. manualis, der. di vengono poste in azione dalle dita delle due mani dell’organista (opposto a pedale). ? Avv. manualménte, a mano, per mezzo delle mani: operazioni, controlli, interventi eseguiti manuale¹ agg. dal lat. manualis, der. di manus. - 1. di attività compiuta quasi esclusivamente con le mani: lavori m. materiale. ? artigianale. intellettuale. 2. tecn. di operazione che si fa con le mani o di dispositivo che richiede l'intervento fisico dell'operatore: avviamento, Definizione Treccani

Altre definizioni con quello; merck; medico; In edilizia, quello del cassone è di lamiera; C è quello antrale e quello linfatico; quello di Salomone è la stella a sei punte; quello di Sant Ignazio è sul colle di Sant Elia; Soprannome del ciclista Eddy merck x; Nelle antiche corti, il medico principale; Il medico dedicato agli uomini; Colore fondamentale medico a capo di un reparto; Il medico del Far West originario del posto; Cerca nelle Definizioni