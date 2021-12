La definizione e la soluzione di: Quello di lumache è un alimento simile alle perle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAVIALE

Curiosità : Quello di lumache e un alimento simile alle perle

cùscusu) è un alimento tipico del Maghreb e, in Italia, della Sicilia occidentale e della Sardegna sudoccidentale, costituito da granelli di semola di frumento ... Significato caviale

caviale (ant. caviaro) s. m. dal turco havyar. – Pregiato prodotto alimentare fatto di uova di storione salate, usato spec. come antipasto su crostini di pane imburrato. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

