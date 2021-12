La definizione e la soluzione di: Quello legislativo è come una legge del Governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DECRETO

Curiosità : Quello legislativo e come una legge del Governo

di legge emanato dal Governo, di cui è fonte la legge di delega, è detto decreto legislativo (o anche decreto delegato). Una legge delega può prevedere ... Significato decreto

decrèto agg. dal lat. decretus, part. pass. di decernere «deliberare», letter. ant. – Decretato, stabilito: la mia risposta è già decreta (Dante). decreto de'kreto s. m. dal lat. decretum, der. di decernere 'deliberare', part. pass. decretus. - giur. atto emanato da un'autorità amministrativa o giudiziaria: revocare un d.; d. ministeriale delibera, ordinanza, provvedimento. ? legge, norma, sentenza, statuto. Definizione Treccani

