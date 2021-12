La definizione e la soluzione di: Quello legale cura gli interessi del minorenne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TUTORE

Curiosità : Quello legale cura gli interessi del minorenne

il minorenne, sebbene sia a tutti gli effetti un soggetto di diritto, necessita generalmente dell'assistenza di un maggiorenne per compiere gli atti ... Significato tutore

tutóre s. m. dal lat. tutor -oris, der. di tueri «difendere, proteggere», part. pass. sotto un t., avere il t.; in usi fig.: decido da me, non ho bisogno di tutori. b. Protettore, difensore: farsi t. del buon costume; essere buon t. dei proprî diritti, dei proprî tutore tu'tore s. m. dal lat. tutor -oris, der. di tueri 'difendere, proteggere' f. -trice. - 1. a. giur. persona a cui è affidata la tutela ant. campione, custode, difensore, protettore. ? assistente, guardia, patrocinatore. ? Espressioni: tutore dell'ordine ? agente di polizia, carabiniere, guardia, poliziotto. 2 Definizione Treccani

