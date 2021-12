La definizione e la soluzione di: Quello fiscale lo stampano alla cassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCONTRINO

Curiosità : Quello fiscale lo stampano alla cassa

La ricevuta fiscale è un documento fiscale, rilasciato da determinate categorie di esercenti (commercianti e artigiani), che descrive dettagliatamente ... Significato scontrino

scontrino s. m. der. di scontrare nel sign. di «riscontrare»: propr. «foglietto che serve come riscontro». – Piccolo biglietto il diritto a un’agevolazione o l’effettuato pagamento di un acquisto: un libretto di scontrini per viaggi in ferrovia a riduzione; non trovo più lo s. del guardaroba; prima di s. m. prob. dal venez. scontrìn, dim. di scontro 'bolletta di riscontro'. - piccolo pezzo di carta o altro che comprova il diritto a un'agevolazione o l'effettuato pagamento di un acquisto: s. del guardaroba; s. d'acquisto ? biglietto, contromarca, ricevuta, tagliando, talloncino, ticket Definizione Treccani

