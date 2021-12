La definizione e la soluzione di: Quello destro è il primo aiutante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRACCIO

Curiosità : Quello destro e il primo aiutante

Gatien Bertrand, aiutante di campo di Napoleone I Armand Augustin Louis de Caulaincourt, aiutante di campo del primo console Bonaparte e poi dell'imperatore ... Significato braccio

bràccio s. m. lat. brachium, dal gr. ß?a???? (pl. le bràccia, di molti oggetti o parti di oggetti che sporgono o si prolungano a somiglianza d’un braccio: il b. della gru; i b. della croce, le due parti della traversa orizzontale che incrocia CATEGORIA: ANATOMIA braccio 'brat?:o s. m. lat. brachium, dal gr. brakhíon pl. le braccia, femm., in senso proprio e come misura, i bracci negli altri sign.. - 1. anat. parte del un fiume, di una strada, ecc. diramazione, ramo. ? Espressioni: braccio di mare canale, stretto; braccio di terra istmo. 5. denominazione italiana della misura utilizzata Definizione Treccani

