La definizione e la soluzione di: Quello della Bastiglia è un gioco da tavola.

Soluzione 9 lettere : SOLITARIO

Curiosità : Quello della Bastiglia e un gioco da tavola

Il solitario della Bastiglia, chiamato anche soltanto solitario, è un gioco da tavolo che si gioca da soli, solitamente su di un apposito tavoliere in ... Significato solitario

solitàrio agg. e s. m. dal lat. solitarius, der. di solus «solo»; nelle due accezioni , zona s.; una strada, una via s.; Di vaga fera le vestigia sparse Cercai per poggi solitarii et ermi (Petrarca). f. In botanica, di organo o apparato che non fa parte di un solitario soli'tarjo dal lat. solitarius, der. di solus 'solo'. - ¦ agg. 1. a. di persona, che ama la solitudine: un uomo scontroso e s. poet. , lontano dagli altri: passeggiare s. per i campi solo. isolato. ? Espressioni: verme solitario ? ?. 3. di luogo, privo di gente e lontano da centri abitati: contrada s Definizione Treccani

