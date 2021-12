La definizione e la soluzione di: Quello del terzo tipo è anche ravvicinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INCONTRO

Curiosità : Quello del terzo tipo e anche ravvicinato

Incontro ravvicinato#CE3: Incontro ravvicinato del III tipo. Incontri ravvicinati del terzo tipo (Close Encounters of the Third Kind) è un film del 1977 scritto ... Significato incontro

incóntro1 (ant. e poet. incóntra) avv. lat. tardo incontra, palazzo grande i. al suo (Compagni); anche come vero e proprio avv.: ha la sua bottega qui incontro; o, con il sign. di «verso, di fronte a» seguito da avv. di luogo: Siede con le incontro¹ in'kontro avv. lat. tardo incontra. - 1. indica direzione del movimento, e più in partic. movimento in direzione di persone che siano rivolte verso qualcuno ; andare i. a guai; andare i. a gravi spese verso. ? andare o venire incontro a qualcuno 1. dirigersi verso qualcuno per dargli accoglienza accogliere ø, salutare ø Definizione Treccani

