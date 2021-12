La definizione e la soluzione di: Quello di corte faceva ridere il re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GIULLARE

Curiosità : Quello di corte faceva ridere il re

significati, vedi Corte dei miracoli (disambigua). Con l'espressione corte dei miracoli ci si riferiva a un vicolo chiuso o a un quadrivio di una città dove ... Significato giullare

giullare s. m. (raro il f. -aressa) dal provenz. joglar, che è il lat. iocularis: v. giocolare1. – 1. a. Personaggio tipico del tardo medioevo: giocoliere, saltimbanco, buffone e acrobata, esperto nell’arte di divertire il pubblico col canto, coi suoni, con la danza, con la recitazione di opere giullare s. m. dal provenz. joglar, lat. iocularis, agg., 'scherzoso' f., raro, -éssa. - 1. stor. chi, durante il medioevo, divertiva il pubblico esibendosi soprattutto nelle piazze e nei castelli: un g. di corte buffone, giocoliere, saltimbanco. 2. estens., spreg. persona priva di Definizione Treccani

