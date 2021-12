La definizione e la soluzione di: Quello celiaco è detto anche solare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PLESSO

Curiosità : Quello celiaco e detto anche solare

ottici. Nell'estate del 1778, studiando con il microscopio solare - un raggio di luce solare che attraversa una lente - le ombre, proiettate su un telo ... Significato plesso

plèsso s. m. dal lat. mediev. plexus, der. del lat. plectere «intrecciare». – 1. Intreccio, viluppo. In partic., in anatomia, formazione a rete di elementi intrecciati o anastomizzati (fibre, cordoni nervosi, vasi sanguiferi, più frequentemente vene): p. carotideo, v. carotideo; p. cavernoso, v. CATEGORIA: ANATOMIA plesso 'pl?s:o s. m. dal lat. mediev. plexus, der. del lat. plectere 'intrecciare'. - 1. anat. formazione a rete di elementi intrecciati o anastomizzati: p. nervosi ganglio, nodo. 2. educ. qualunque scuola dotata di una propria sede: p. scolastico ? istituto. Definizione Treccani

