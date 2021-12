La definizione e la soluzione di: In quello di Carlo V non tramontava mai il sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IMPERO

Curiosità : In quello di Carlo V non tramontava mai il sole

del '500, fu sovrano di un "impero sul quale non tramontava mai il sole" che comprendeva in Europa i Paesi Bassi, la Spagna e il sud Italia aragonese ... Significato impero

imperò cong. da però, col pref. in-1 in funzione rafforzativa. – Però (con il sign. di «perciò»); v. anche imperocché. CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN impero im'p?ro s. m. lat. imperium, der. di imperare 'comandare, essere a capo'. - 1. lett. autorità incontrastata: l'i. dell'aria controllo, dominio, predominio, . 2. polit. organismo politico con a capo un sovrano che ha il titolo d'imperatore: l'i. di Carlo Magno; l'i. bizantino ? regno. ? stato. 3. fig. forza vincolante Definizione Treccani

