La definizione e la soluzione di: Quello di Baveno è rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRANITO

Curiosità : Quello di Baveno e rosa

granito rosa è un tipo di granito, estratto dalle cave di Baveno sul Lago Maggiore dal XIX secolo; è uno dei graniti più utilizzati per l'edilizia e la decorazione ... Significato granito

sienite s. f. dal nome di Siene, antica città dell’Alto Egitto, sulla destra del Nilo, anche il feldspatoide nefelina nella varietà eleolite. S. d’Egitto (o granito rosa di Assuan), granito anfibolico di cui sono fatti gli obelischi egiziani, compresi quelli portati granito¹ agg. part. pass. di granire², o der. direttamente da grano. - 1. composto di granuli, che contiene granuli ? GRANULOSO 1. 2. estens. che presenta escrescenze in forma di granuli e ? GRANULOSO 2. Definizione Treccani

