Quello di bario è un sale usato come pigmento

Soluzione 7 lettere : CROMATO

Curiosità : Quello di bario e un sale usato come pigmento

solfato di bario è il sale di bario dell'acido solforico. A temperatura ambiente si presenta come un solido finissimo bianco inodore. Il solfato di bario viene ... Significato cromato

cròmato- dal gr. ???µa -at?? «colore». – Primo elemento di parole composte formate modernamente (come cromatòforo, cromatoscopìa, ecc.), col sign. di «colore, colorazione». bicromato s. m. comp. di bi- e cromato s. m.. - chim. nome generico dei sali dell'acido dicromico dicromato. Definizione Treccani

